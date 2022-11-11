На дамбе Каховской ГЭС частично разрушены участки северной части и шлюзовые затворы.

На спутниковых снимках, сделанных сегодня, можно разглядеть новые значительные повреждения нескольких мостов через Днепр, а также части плотины возле Новой Каховки.

Подрывы всех мостов были произведены российскими оккупантами в ходе ихнего отступления с Херсона через Днепр, пишет издание Sky UK.

На спутниковых фото Maxar видны повреждения Антоновского железнодорожного и Антоновского автомобильного мостов, а также моста на дамбе Каховской ГЭС.

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На Новокаховоской плотине участки северной части и шлюзовые затворы были намеренно разрушены оккупантами. Плотина уже была повреждена в результате обстрелов в начале этого месяца и тогда Россия обвинила Украину, при этом не предоставив никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Подрыв мостов в Херсонской области: что известно

Российские войска подорвали Антоновский мост: это было сделано якобы во время отступления группировки ВС РФ. Обрушены два пролета конструкции.

Также сообщалось, что российские оккупанты взорвали два моста на оккупированной части Херсонской области: речь идет о Дарьевськом и Тягинском мостах.

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