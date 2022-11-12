Россияне взорвали во время отступления три моста.

Кремлевские СМИ опубликовали видео подрыва российскими войсками моста на Каховской ГЭС во время отступления с правого берега Херсонской области.

Как пишет пропагандисткое издание "Известия", на кадрах якобы запечатлен подрыв автомобильного моста на Каховской ГЭС. Видео, как утверждают росСМИ, получили 12 ноября.

На мосту появляется яркая вспышка, после чего следует мощный взрыв.

Видео дня

Россияне взорвали во время отступления три моста

11 ноября во время отступления на левый берег Днепра Россия повредила Антоновский ж/д и автомобильный мосты, а также мост на Каховской ГЭС.

На Новокаховоской плотине участки северной части и шлюзовые затворы были намеренно разрушены оккупантами. Плотина уже была повреждена в результате обстрелов в начале этого месяца и тогда Россия обвинила Украину, при этом не предоставив никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

По данным командования, всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов на фоне участившихся попыток России начать переговоры заявил, что Украина не намерена "замораживать войну".

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях. В течение нескольких месяцев ВСУ "кошмарили" оккупантов на правобережье, повреждая логистические пути ВС РФ.

В США освобождение Херсона назвали "выдающейся победой Украины". Как отметил советник Белого дома Джейк Салливан, эта победа имеет более широкое стратегическое значение, поскольку уменьшилась долгосрочная угроза для Одессы и побережья Черного моря.