Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины.

В помощи от США кроме NASAMS, есть также боеприпасы для артиллерии и радары.

Об этом сказал в обращении президент Украины Владимир Зеленский вечером 128-го дня полномасштабной войны.

Он поблагодарил Соединенные Штаты Америки и лично президента США Джо Байдена за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит очень мощные системы NASAMS. "Зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такого снабжения. В целом этот пакет весит 820 миллионов долларов и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары", - сказал Зеленский.

Президент страны подчеркнул, что не менее активно "договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно". Он подчеркнул, что делается все для того, чтобы сломать преимущество оккупантов.

Напомним, также Зеленский призвал мировые СМИ доносить правду и не дать забыть о войне.

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