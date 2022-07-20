Министр обороны США отметил, что сейчас украинской армии есть с чем работать.

Соединенные Штаты предоставляют Украине снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS с дальностью 80 километров. Поставку дальнобойных снарядов с дальностью поражения 300 км зависит от многих факторов.

Об этом на брифинге 20 июля заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Дальность снарядов HIMARS (которые получает Украина - УНИАН) составляет 80 километров. И это довольно большая дистанция. Мы и дальше будем давать возможность стрелять по дальним целям, которые они (Украина) раньше не могли достичь, и, по моему мнению, они достаточно эффективно поражали цели", – отметил Остин.

Глава Пентагона отметил, что постоянно контактирует с украинским коллегой Алексеем Резниковым и главнокомандующим Вооруженных Сил Валерием Залужным по поставкам оружия и оборонных нужд Украины. На уточняющий вопрос, получит ли Украина в будущем дальнобойные снаряды для HIMARS, Остин ответил: "То, что они (украинские военные - УНИАН) имеют и с чем работают, дает им большой потенциал. Это (поставки дальнобойных снарядов - УНИАН) будет зависеть от того, как они будут вести войну и каковы их потребности".

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки уже подготовили 200 украинских военных для применения ракетных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, Пентагон объявил о поставках снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

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