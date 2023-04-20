На Западе наблюдается масштабная кампания, в которой демонстрируется неверие в успехи ВСУ.

Украина столкнулась с несколькими информационными вызовами перед будущим контрнаступлением. Главный из них — это масштабная кампания на Западе, где продвигается неверие в способность ВСУ достичь значительных успехов.

Таким мнением поделился советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН. По его словам, сейчас рашисты находятся в предвкушении того, как будут разворачиваться ближайшие события на фронте. У России не исчезло желание продолжить экспансию, но сил и средств для масштабного наступления нет.

Оккупанты хотят взять оперативную паузу, и поэтому ждут развития ситуации на поле боя. Они понимают, что ВСУ перейдут в контрнаступление. Но перед его организацией Украина столкнулась с несколькими информационными вызовами. Первый — это постоянные разговоры о будущих атаках ВСУ. А второй и главный — масштабная кампания на Западе, в которой продвигается неверие в грядущие успехи украинских защитников.

"Зачем сейчас все проводят ту же кампанию по дискредитации Украины с точки зрения того, что она делает? Очевидно, что у нас будут сложности, это война, это же не дорога с односторонним движением. Будут сложности с точки зрения логистики, но мы их решаем. Будут сложности с точки зрения продвижения, потому что все-таки Россия строит там фортификации, но эти сложности преодолимы. Я не понимаю, что делает Запад сегодня", — заявил Подоляк.

По словам советника руководителя ОПУ, партнеры Украины просто не осознают, в каком историческом моменте находится наша страна. Они должны перестать воспринимать Россию, как творца информационных поводов, и не пытаться осмыслить ее заявления. Ведь таким способом РФ стремится управлять повесткой дня.

Контрнаступление ВСУ: последняя информация

На фоне будущего контрнаступления оккупанты начали чаще сдаваться в плен. В марте 2023 года более 3 тысяч россиян обратились в проект "Хочу жить". Это в два раза больше, чем в декабре.

Как заявил полковник СБУ, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, следующий шанс будет даваться тяжелее.

Так называемые "российские элиты" сейчас с опасением ждут ответных действий украинских защитников на поле боя. В высших кругах РФ допускают, что у Украины может быть плохая ситуация, а у России — еще хуже.

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