Руководящие круги страны-агрессора не до конца доверяют Минобороны РФ

Российский истеблишмент готовится к контрнаступлению украинской армии. Как сообщает "Медуза" со ссылками на источники во властных кругах, "сейчас все российские элиты ждут обещанного контрнаступления ВСУ".

Стоит отметить, что российские руководящие круги далеко не уверены, готова ли РФ к таким действиям от украинских Сил обороны.

"В Минобороны говорят, что отобьем контрнаступление, а как на самом деле – кто знает. Пусть у Украины все плохо, а у нас может быть и хуже", - отметили собеседники "Медузы".

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Таким образом истеблишмент страны-агрессора прокомментировал утечку данных Пентагона, в котором указываются на минусы как украинской, так и российской армии.

Близкий к Кремлю источник сообщил, что информация по утечкам, которая якобы свидетельствует о слабости украинской армии, "можно успешно продавать в пропаганде". Собеседник "Медузы", близкий к руководству одного из государственных СМИ, добавил и об особом разъяснении администрации президента России своим пропагандистам, что Москва не имеет отношения к утечке.

Кроме этого в российских властных кругах поделились мнения относительно того, причастен ли официальный Вашингтон к "умышленной утечке". Два близких источника к администрации президента РФ пояснили, что в Кремле убеждены о том, что США сознательно допустили утечку секретных документов. В то же время источник "Медузы" в правительстве РФ с ними не согласился. В комментарии он высказал мнение о том, что публикация секретных документов скорее сообщает о том, что в западных оборонных ведомствах "тоже бардак".

Контрнаступление Сил обороны Украины: что известно

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона 19 апреля сообщила, что контрнаступательные действия украинской армии уже идут. В том числе продолжается масштабная подготовка к освобождению всех территории Украины.

В СНБО 11 апреля отметили, что решение о контрнаступлении будет приниматься руководящими военными кругами Украины в последний момент. Определенной даты еще нет.

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что сейчас у Украины есть достаточно возможностей для достижения успеха во время контрнаступления.

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