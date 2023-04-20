Генерал положительно оценил действия военно-политического руководства Украины.

Генерал-лейтенант Михаил Забродский, комментируя утечка документов Пентагона, заявил, что любая информация о возможных действиях ВСУ всегда вредит.

"Как военный человек хотел бы прежде всего заметить, что любая информация о возможных действиях ВСУ, конкретного военного формирования, группировки войск, как правило, всегда вредит. Но ГУР МОУ заявило, что часть данных не соответствует действительности, поэтому надо разобраться сначала, кто и зачем это сделал", - пояснил он в интервью LB.ua.

Забродский убежден, что важно выявить, с какой целью состоялся такой процесс. Генерал добавил, что такие сливы, предположения экспертов и различные выводы создают информационный шум, который мешает противнику разобраться в том, где правда.

Видео дня

"Позиция эксперта всегда очень благодарна, он обычно не несет никакой ответственности за то, что обнародует. В другом положении специалисты. Но если вы заметили: ни одного комментария из круга лиц, которые действительно принимают решения, которые причастны к реализации соответствующего плана, мы не услышали и, наверное, не услышим вплоть до момента начала его реализации. И это абсолютно правильно и профессионально", - сказал он.

Забродский положительно оценил стратегические действия военно-политического руководства Украины. Он понимает все действия президента Владимира Зеленского и его команды и считает их правильными, как и стратегическое планирование, и системные усилия по материальному обеспечению Сил обороны.

Слив документов Пентагона и украинское контрнаступление

В начале апреля в Сеть "слили" документы, которые якобы содержат секретные данные Пентагона и разведки США о войне в Украине. ФБР задержало виновного-военного разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В документах, в частности, указывается, что ПВО Украины может пострадать из-за нехватки боеприпасов, что переломит ход войны. Кроме того, американская разведка якобы прогнозирует ВСУ "скромный успех" в будущем контрнаступлении.

Вас также могут заинтересовать новости: