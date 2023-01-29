Оккупационная "власть" закрывает медицинские учреждения в этих городах.

Из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование.

"По имеющейся информации из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкое Херсонской области", – говорится в вечернем сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что медицинские учреждения в этих городах оккупационная власть закрывает, вопреки ранее предоставленным обещаниям.

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"Персонал поставили перед фактом - перевод или увольнение", - говорится в сообщении.

Новая Каховка – последние новости из оккупированного города

Новая Каховка (Херсонская область), где расположена Каховская ГЭС, остается под оккупацией с начала полномасштабной войны в Украине. В декабре оккупанты распространяли информацию о том, что якобы готовятся выйти из города, и переместили часть войск отсюда в район населенного пункта Нижние Серогозы. Сообщалось, что оккупанты продолжают грабить местное население и заниматься мародерством. Отдельно, вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты из магазинов Новой Каховки.

Извещали также, что городская больница ежедневно принимала грузовые и легковые автомобили с многочисленными ранеными российскими военнослужащими.

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