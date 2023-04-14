Российские военные продолжают использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.
Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военных переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода.
По данным ведомства, сейчас в медучреждениях Горловки работает около 185 российских медиков.
"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим", - добавили в Генштабе.
Как лечат российских захватчиков на оккупированных территориях
На оккупированной части Запорожской области российские захватчики обустроили военный госпиталь в здании детсада.
В Васильевке Запорожской области российские оккупанты обустроили детскую больницу под госпиталь для своих раненых, прием детей прекращен.
В то же время из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование.
В Центре нацсопротивления сообщалось, что российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.