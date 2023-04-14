Сейчас в городе работает около 185 российских медиков.

Российские военные продолжают использовать медицинские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook, после проведения операций в хирургическом корпусе городской больницы № 2 города Горловка, раненых российских военных переводят в поликлинику Горловского машиностроительного завода.

По данным ведомства, сейчас в медучреждениях Горловки работает около 185 российских медиков.

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"Они предоставляют свои услуги исключительно российским военнослужащим", - добавили в Генштабе.

Как лечат российских захватчиков на оккупированных территориях

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики обустроили военный госпиталь в здании детсада.

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты обустроили детскую больницу под госпиталь для своих раненых, прием детей прекращен.

В то же время из больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование.

В Центре нацсопротивления сообщалось, что российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.

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