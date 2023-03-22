Противники в одном из населенных пунктов обустроили госпиталь в том месте, где должны быть дети.

На оккупированной части Запорожской области российские захватчики обустроили военный госпиталь в здании детсада.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 среды, 22 марта. "В населенном пункте Веселое временно занятой территории Запорожской области на территории здания детского сада российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь", - рассказали в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, россияне на захваченных территориях обустраивают военные госпитали в школах и медучреждениях. 19 марта в один из госпиталей на оккупированной территории региона привезли около 50 тяжелораненых захватчиков.

Стоит отметить, что россияне в Украине несут огромные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют 167 490 оккупантов.

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