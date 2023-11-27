Оккупанты оценили потенциал протестного движения на полуострове в 30 тысяч человек.

В оккупированном Крыму взрыв "шпиономании". Россияне ищут представителей украинского подполья и составляют списки неблагонадежных, сообщает Центр национального сопротивления.

"Серия успешных атак Сил обороны Украины по военным объектам и критической инфраструктуре на ВОТ Крымского полуострова усиливает шпиономанию у врага. По полученным от украинского подполья данным, силовые структуры врага оценивают протестный потенциал полуострова в 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ создала на полуострове сеть Интернет-ресурсов для доносов, крупнейшим из которых является "Крымский Смерш". Крымчан поощряют находить и разоблачать "нарушителей".

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"Добровольные доносчики готовы сдать соседей за любую комбинацию желто-синих цветов или прослушивания украинской музыки", - отмечает ЦНС

Под подозрением оккупантов в первую очередь те, кто имеет родственников на подконтрольной Киеву территории Украины, а также бывшие военнослужащие и экс-сотрудники силовых ведомств и госучреждений, которые функционировали в Крыму до оккупации. Также под пристальным вниманием захватчиков крымскотатарское сообщество.

Ситуация в Крыму - последние новости

Как писал УНИАН, сегодня временно оккупированный россиянами Крым "атаковала" непогода - начался мощный ураган, под воду ушла трасса между городами Саки и Евпатория. Также морской водой посмывало окопы захватчиков, которые они накопали вдоль западного берега Крыма.

Сам Крым остается важным логистическим узлом для российской армии. Через полуостров постоянно возят военные грузы, в частности везут подбитую на фронте технику.

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