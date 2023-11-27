В оккупированном Крыму взрыв "шпиономании". Россияне ищут представителей украинского подполья и составляют списки неблагонадежных, сообщает Центр национального сопротивления.
"Серия успешных атак Сил обороны Украины по военным объектам и критической инфраструктуре на ВОТ Крымского полуострова усиливает шпиономанию у врага. По полученным от украинского подполья данным, силовые структуры врага оценивают протестный потенциал полуострова в 30 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ФСБ создала на полуострове сеть Интернет-ресурсов для доносов, крупнейшим из которых является "Крымский Смерш". Крымчан поощряют находить и разоблачать "нарушителей".
"Добровольные доносчики готовы сдать соседей за любую комбинацию желто-синих цветов или прослушивания украинской музыки", - отмечает ЦНС
Под подозрением оккупантов в первую очередь те, кто имеет родственников на подконтрольной Киеву территории Украины, а также бывшие военнослужащие и экс-сотрудники силовых ведомств и госучреждений, которые функционировали в Крыму до оккупации. Также под пристальным вниманием захватчиков крымскотатарское сообщество.
Ситуация в Крыму - последние новости
Как писал УНИАН, сегодня временно оккупированный россиянами Крым "атаковала" непогода - начался мощный ураган, под воду ушла трасса между городами Саки и Евпатория. Также морской водой посмывало окопы захватчиков, которые они накопали вдоль западного берега Крыма.
Сам Крым остается важным логистическим узлом для российской армии. Через полуостров постоянно возят военные грузы, в частности везут подбитую на фронте технику.