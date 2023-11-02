В Крыму размещены около 150 стационарных военных объектов РФ.

Украинские силы наносят успешные удары ракетами по оккупированному Крыму, из-за чего россияне начали усиливать ПВО на полуострове. После преодоления противовоздушных систем врага, украинские военные возьмутся за уничтожение порядка 150 важнейших для россиян объектов в Крыму,прогнозирует военный эксперт Роман Свитан.

"Естественно, россияне будут разворачивать дополнительные силы и средства. Их могут снять, допустим, с Дальнего Востока, и развернуть в районе Крыма, прогнозируя, что у нас появились Storm Shadow / SCALP, ATACMS (60-километровые, могут появиться и 100-километровые). У нас есть "Нептун", мы можем организовать довольно масштабные атаки роем беспилотников. Просчитывая такие возможности, россияне, естественно, разворачивают средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, полки целые. И мы с помощью разведки их выискиваем, уточняем и дальше накрываем. Последние несколько дней атаки идут как раз по ПВО противника. Удар по Оленевке, там была уничтожена система дальнего контроля и ЗРК. Скорее всего, отработала ATACMS", – говорит Свитан.

Эксперт отмечает, что идет общее уничтожение российской ПВО. "В Крыму они будут пытаться ее развернуть, чтобы хотя бы самих себя от этих ударов защитить. Но у нас стоит задача получить превосходство в воздухе, чтобы с помощью тех же ATACMS можно было добивать стационарные военные объекты, которых в Крыму около 150 штук", – добавил он.

Удары по Крыму - последние новости

В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины ударили ракетами по базе ПВО РФ в Оленевке (временно оккупированный Крым).

Впоследствии стало известно, что украинские военные ликвидировали важный стратегический объект ПВО РФ. В частности, в тот день был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "С-300".

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