Затертые буквы на дронах превратились во фразу "не братья".

В Одесской области во время массированной дроновой атаки врага на регион пограничники "сняли с неба" четыре беспилотника-убийцы.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, этой ночью мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда сбили четыре дрона типа "Shahed-131/136", которые были направлены россиянами на гражданскую инфраструктуру Подунавья.

"В очередной раз охранники государственного рубежа, как составляющая сил противовоздушной обороны юга Украины, сделали весомый вклад в уничтожение дронов-камикадзе. Символично, что на корпусах беспилотников затертость букв в предупредительных надписях "не браться" образовала более глубокий смысл надписи - "не братья", - рассказали пограничники.

Также ГПСУ обнародовала видео с ликвидацией вражеских дронов и соответствующие фото, на которых зафиксирована не только упомянутая надпись, но и еще одна приметка - "Герань-2".

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что по факту удара по югу Одесской области начато расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В результате атаки от тяжелых ранений погиб сотрудник одного из промышленных предприятий. Повреждения и разрушения получили элеватор, производственные, складские и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас на местах событий прокуроры во взаимодействии со следователями фиксируют это очередное военное преступление РФ.

Дроновый удар по Одесчине в ночь на 6 сентября

Сегодня ночью российские захватчики в течение нескольких часов атаковали юг Одесской области дронами-камикадзе. В частности, враг бил по Измаильскому району Одесской области. В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары, повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры - элеваторы, административные здания, агропредприятия. Погибло гражданское лицо - сотрудник агропредприятия.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, ночью в Одесской области уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов типа"Shahed-136".

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