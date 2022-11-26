Также не исключается проведение диверсионно-разведывательной работы с использованием водолазных групп противника.

Российские оккупанты пытаются разведать расположение систем противовоздушной обороны ВСУ в Одесской области.

Как рассказали в оперативном командовании "Юг", Одесская область и Одесса остаются среди приоритетов россиян, даже несмотря на то, что после деоккупации правобережья линия фронта отодвинулась существенно на восток.

Отмечается, что регион имеет выход к Черному морю, где присутствует на боевом дежурстве значительная корабельная группировка Черноморского флота РФ.

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"Кроме того, регион достаточно системно подвергается ракетно-дроновым атакам. Воздушные беспилотники с моря проводят разведку и пытаются разоблачать обстановку, в том числе и выискивая системы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Противодесантная оборона побережья, организованная с первых дней полномасштабного вторжения, остается актуальной и сегодня, несмотря на малую вероятность вражеской высадки. В то же время не исключается проведение диверсионно-разведывательной работы и с использованием водолазных групп противника.

В сообщении говорится, что Силы и средства обороны региона сосредоточены и организованы для обеспечения безопасности. В том числе с проведением боевых и учебных мероприятий для поддержания готовности и реагирования на вызовы и угрозы.

"Таким образом, время от времени действия Сил обороны могут сопровождаться звуками боевой работы, взрывами и выстрелами", - добавили в командовании.

Также отмечается, что в случае угрозы население региона оперативно извещается о необходимости перехода в укрытие. В других случаях, когда идет повседневная работа, о времени, месте и результатах не сообщают, поскольку деятельность подразделений Сил обороны не подлежит освещению, чтобы не ориентировать врага.

ПВО Украины - последние новости

Напомним, 23 ноября Россия нанесла по территории Украины очередной массированный ракетный удар. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по нашему государству. В Генштабе тогда уточнили, что российские оккупанты выпустили по Украине до 65 крылатых ракет Х-101.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что во время массированного ракетного удара по всей территории Украины, в зоне ответственности ОК "Юг" зафиксированы пуски ракет как воздушного базирования типа Х-101, так и морского типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны сбито 15 крылатых ракет: 10 над Черкащиной, 1 - над Николаевщиной, по 2 - над Одесщиной и Винниччине.

По словам военного эксперта Олега Жданова, самыми опасными для Украины являются гиперзвуковые ракеты "Кинжал", поскольку системе противовоздушной обороны сложно их сбивать.

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