В результате атаки противника на воинскую часть никто не погиб.

В Одессе при задержании диверсантов тяжело ранен начальник регионального управления сил территориальной обороны "Пивдень" ВСУ Станислав Ярмола.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий.

По его словам, Ярмола ранен во время задержания одной из диверсионно-разведывательных групп. В настоящее время мужчина в тяжелом состоянии.

Как отметил Гриневецкий, на территории города и области продолжают действовать диверсионно-разведывательные группы. В частности, в городе Раздельная пограничники, полиция и представители теробороны обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Один из диверсантов задержан, его личность устанавливается. Поиск его сообщников продолжается. В микроавтобусе диверсантов обнаружено оружие: автоматы, гранатометы, боеприпасы, мины и взрывчатка.

Сегодня в Одесской области ракеты противника попали в воинскую часть.

Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий, сославшись на предварительные данные ГСЧС.

В частности, за пределами города Арциз, в 06:37 был произведен ракетный обстрел локационной части А-1913.

"Системой противовоздушной обороны уничтожена одна из четырех ракет. Три ракеты попали в здание столовой. Погибших и пострадавших нет", - сказал Гриневецкий.

Он также отметил, что в течение прошедшего дня и ночи военные продолжали фиксировать полеты дронов врага вдоль границ Одесской области, как со стороны непризнанного Приднестровья, так и в разных районах побережья Черного моря.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.