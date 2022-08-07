Еще шестеро получили ранения.

В Николаевской области в результате вражеских обстрелов погиб человек.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

"В течение 6 августа враг обстреливал населенные пункты Первомайской громады. Утром обстреляны открытые территории на окраинах с. Константиновка. Без жертв. Ориентировочно в 17:00 в результате обстрелов с. Новониколаевка поврежден жилой дом, получил ранения один человек. Также вчера, 6 августа, в течение дня под вражескими обстрелами были села Лиманы и Лупаревое Галициновской громады. Попадания преимущественно на открытых территориях за пределами населенных пунктов. Возгорание сухостоя, пострадавших нет", - написал он.

Между тем, как отметил Ким, продолжаются обстрелы территории и прилегающих населенных пунктов Березнеговатской громады.

"Так, в течение 6 августа обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. В результате один человек погиб и пятеро ранены. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Продолжаются обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской громады. Подробная информация уточняется", - отметил он.

Ким также сообщил, что этой ночью подверглось обстрелу с. Таборовка Бугской громады, в результате чего разрушены три жилых дома. По предварительной информации, без жертв.

Тем временем в Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

Ситуация в Николаеве:

В Николаеве с 23:00 5 августа до 5:00 8 августа введен комендантский час.

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, как проходит введенный местными властями продленный комендантский час в городе.

Проверка жильцов соответствующими органами происходит по всем жилым домам и квартирам.

Председатель Николаевского облсовета отметила, что жители, которые остались в Николаеве, заранее запаслись продуктами, водой и товарами первой необходимости.

Утром, 7 августа, российские захватчики обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева.

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