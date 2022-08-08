В городе больше двух суток длился комендантский час.

В Николаеве за минувшие выходные во время длительного комендантского часа были задержаны около 400 человек.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Киев" генерал Дмитрий Марченко, который ранее руководил обороной города и недавно снова вернулся в Николаев.

По его словам, задержанные передавали врагу ценную информацию и это уже официально подтверждено.

"Я пока не могу об этом говорить, но он (комендантский час - УНИАН) прошел очень удачно, очень хорошо "почистили" город, кроме коллаборантов нашли очень много других правонарушений, выходные прошли не просто так", - заверил Марченко.

Напомним, с вечера пятницы до утра понедельника Николаев был закрыт на выезд и въезд, в городе был объявлен комендантский час и запрещено передвижение без уважительной причины. Правоохранители и военные, среди прочего, ходили с проверками по квартирам и домам.

Ранее сегодня глава ОВА Виталий Ким рассказал, что за этот период было зарегистрировано два десятка уголовных производств и задержаны пять человек, находившихся в розыске. "Нашли оборудование, которое регистрировало фейковые учетные записи и тому подобное. Разобрались с одной группой, которая теперь нам не будет мешать. Как видите, никто никого не расстрелял. Никто не напал на Баштанку или Николаев", - написал Ким.

Также СБУ отчиталась о задержании лиц, которые корректировали вражеские обстрелы.