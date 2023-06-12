Высокая активность врага в небе наблюдается с 19:50.

В небе над Мариупольским районом Донецкой области, который находится под оккупацией, активизировалась российская авиация.

"Сверхбольшая активность в небе наблюдается с 19:50 (12 июня – ред). Вертолеты, самолеты, ракетные удары над Мариупольским районом в сторону Запорожской области", – сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что активность наблюдалась по двум направлениям – "приоритет Примосрко-Ахтарское, с меньшей активностью – Ростовское".

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в полной оккупации с 20 мая 2023 года. До этого за город шли ожесточенные бои – россияне почти полностью его разрушили постоянными бомбардировками. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в руины превратились более 90% города, где до полномасштабного российского вторжения проживало полмиллиона человек.

Ранее также сообщалось, что российские оккупанты заставляют врачей в Мариуполе работать на военных. Из-за этого гражданские остаются без медицинской помощи. При этом, как подчеркнул Петр Андрющенко, проукраинские врачи повыезжали или их повывозили из города.

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