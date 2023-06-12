Командующие и военное руководство Украины еще летом 2021 года предсказали, как именно может происходить наступление россиян в случае полномасштабного вторжения и смогли спасти юг Украины от полного захвата.

Бои за Мариуполь "спасли" юг Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интервью телеканала 1+1 рассказал генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

"С лета 2021 года мы оценивали свои силы и начали готовиться к вероятному полномасштабному вторжению. Все наши расчеты впоследствии показали, что мы не ошиблись. Мы предусматривали охват наших сил с двух сторон: первый удар на Мариуполь, второй - Луганская область, со стороны поселка Трехизбенка. Мы сосредоточили на этих направлениях наши резервы, и поэтому их наступление, которое началось 24 февраля 2022 года, не принесло результата", - заявил Полулюк.

Он рассказал, что украинское войско нанесло достаточно мощное поражение и заставило россиян на ходу менять свои планы. Замминистра пояснил, что из - за превосходства РФ в количестве вооружения и личного состава почти 1 к 7, а также из - за угрозы окружения на Луганском направлении, командующие ВСУ были вынуждены сначала отвести войска к линии города Счастье, а затем создать сплошную линию обороны Северодонецк - Сватово - Беловодск.

"По сути, Мариуполь спас юг Украины. Если бы не Мариуполь, то есть, если бы не наше сопротивление и оккупанты не были бы вынуждены перебросить свои силы силы туда, они захватили бы Одессу и Николаев, соединив свои группировки с приднестровским", - подчеркнул Павлюк.

По его словам, военное командование готовилось к борьбе за Мариуполь. Были созданы условия для борьбы в окружении несколько месяцев.

"Мы сделали все, что могли и даже больше. Все мощные удары по Мариуполю от россиян в первые дни ушли в пустое место, ведь мы постоянно перемещали пункты управления и дислокацию войск. восточная группировка стянула на себя все ударные силы россиян, сдержав и продолжая сдерживать их войска по этот день", - отметил генерал-лейтенант Павлюк.

Бои за Мариуполь

Как сообщал УНИАН, самые жестокие бои за Мариуполь продолжались несколько месяцев с первых дней полномасштабной войны. В конце концов, 20 мая 2022 года российские захватчики полностью оккупировали город.

Более 20 тысяч жителей города погибли. Из 400 тысяч человек, проживавших в Мариуполе до начала полномасштабной войны, осталось около 120 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 90% Мариуполя оказалось в руинах. В городе нашли множество братских захоронений.

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