15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины.

Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению РФ, и именно этот вопрос будет обсуждаться в формате Контактной группы "Рамштайн" уже сегодня, 15 июня.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи лидеров семи стран НАТО заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Укринформ".

"Украина должна получить больше тяжелого вооружения. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие, и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины, - это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров в оказании различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины. Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что союзники по НАТО поддерживают Украину уже много лет.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предвидеть, как эта война завершится, но должны быть готовы давать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", - добавил генсек НАТО.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил на пресс-конференции, что его страна вместе с Германией уже вскоре будут готовы передать Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, сразу после того, как украинские экипажи завершат тренировки.

"Относительно вооружения - очень важно, чтобы Россия проиграла эту войну. Поскольку мы не можем иметь прямой конфронтации с использованием самолетов или войск НАТО против РФ, мы должны обеспечить, чтобы Украина могла вести эту войну, чтобы она имела доступ до всех необходимых видов вооружения", - сказал Рютте.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально измененит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

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