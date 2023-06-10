Игнат рассказал, как летчики ВСУ загоняли российские Су-35 в ловушки / фото ua.depositphotos.com

В начале полномасштабного российского вторжения украинские летчики загоняли российские истребители Су-35 под украинскую ПВО.

Об этом в эфире Radio NV сообщил спикер воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, сейчас Украина не имеет истребителей, которые могли бы действовать на уровне с российскими Су-35. Более того, украинские летчики на советских самолетах больше не могут вступать в бой с ними.

"Это они делали с начала войны, когда работали наши наземные части. И когда русские залетали, наши истребители их просто загоняли под наше ПВО. Враги были вынуждены реагировать на наших летчиков. То есть маневрировали они и попадались в ловушки, расставленные нашими ППОшниками. Так их тогда уничтожали. Что-то и самолеты уничтожали, безусловно, в ближних воздушных боях. Но ближних воздушных боев было довольно таки мало", - рассказал Игнат.

В противостоянии истребителей все зависит от того, кто быстрее увидит радаром, захватит цель и выпустит ракету по самолету противника, добавил он.

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Авиация для Украины

Украина уже сформировала первый список пилотов для обучения F-16. впрочем, пока партнеры колеблются с передачей украинцам боевых самолетов.

Недавно стало известно, что Польша и Нидерланды готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.

Известно, что во время ожидаемого контрнаступления против российских войск этим летом Украина откажется от использования истребителей F-16, но задействует все наземные вооружения, заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

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