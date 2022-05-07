Пес имеет гетерохромию.

В Харьковской области пограничники приняли на службу бездомного собаку. Теперь он защищает страну от оккупантов вместе с ними.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Обессиленный пес, потеряв дом, пришел на один из блокпостов. Его накормили и оставили у себя.

Назвали пса Терминатором, потому что он разноцветными глазами напомнил им известного киногероя.

"Он, как и мы, не переносит даже дух рашистских оккупантов", - рассказал один из пограничников, когда пес насторожился и подал сигнал о посторонних.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине служебный пес оккупантов "перешел" на сторону Украины.

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