Данные населенные пункты еще нужно проверить на наличие мин, оставленного оружия, боеприпасов.

В Министерстве внутренних дел призывают граждан воздержаться от поспешного возвращения в дома в освобожденных от оккупантов населенных пунктах, пока не будет официального разрешения от власти.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время информационного телемарафона.

"Я хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения в оставленные дома, поскольку там могут ждать очень неприятные сюрпризы", - сказал он.

По словам Енина, речь идет об оставленном оружии, боеприпасах, минах и тому подобном.

"Именно поэтому стоит подождать соответствующей зачистки того или иного населенного пункта силами Национальной полиции и "зеленого" света со стороны официальных властей, в том числе ГСЧС. Только после этого мы можем говорить о возвращении в дома", - пояснил он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что поселок городского типа Макаров в Бучанском районе Киевской области был освобожден от оккупантов. "В течение дня благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - говорилось в сообщении.

Позже появилось видео из освобожденного поселка.