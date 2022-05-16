В селах на подступах к Северодонецку украинские защитники дают достойный отпор, поэтому российские захватчики даже отступают.

Российские оккупанты пытаются прорваться ближе к Северодонецку, город надежно защищен.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки бросают сейчас все силы, чтобы окружить областной центр и взять его под контроль. Многотысячное российское нашествие пытается прорваться ближе к городу, но им это не удается", - отметил он.

По словам Гайдая, в селах на подступах к Северодонецку украинские защитники дают достойный отпор, поэтому российские оккупанты даже отступают.

"Бои продолжаются", - добавил глава ОВА.

Он также подчеркнул, что Белогоровка точно войдет в историю этой войны.

"Это, наверное, то место, где российского удобрения для нашей земли и металлолома мы получили больше всего. Около 100 единиц техники и более тысячи россиян", - сказал он.

По мнению Гайдая, огонь по населенным пунктам региона корректируют предатели.

Также он сообщил, что эвакуация происходит ежедневно, так же завозятся гуманитарные грузы.

"Оказание оперативной помощи населению осложняется отсутствием мобильной связи. Газа осталось только на два месяца", - подытожил глава ОВА.

Напомним, по последним данным, под украинским контролем находятся около 10% территории Луганщины.

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