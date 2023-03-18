Там отметили, что один из главных российских нарративов это тот, что мобилизованных сразу без подготовки отправляют в Бахмут.

Кремлевская пропаганда отрабатывает тему дискредитации мобилизации в Украине. В частности пропагандисты распространяют фейк о том, что мобилизованных сразу переправляют на передний край.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она уточнила, что в пророссийских телеграм-каналах вновь разгоняют тему мобилизации женщин. "У нас не мобилизуют женщин без их согласия, даже медиков. И не направляют без их согласия на передний край", - подчеркнула Маляр.

Она пояснила, что в случае, если военнообязанная женщина получает повестку - это для уточнения данных и эта процедура проводится раз в 5 лет.

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"Также постоянно распространяется информация, что якобы через "Дію" будут выдавать повестки. Сейчас повестки через "Дію" не выдают. И вопрос этот не прорабатывается", - отметила она.

Еще один российский нарратив, что мобилизованных сразу без подготовки отправляют в Бахмут. "На самом деле, мобилизованных, которые не проходили военной службы, направляют в учебные центры. Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения", - отметила Маляр.

"Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передний край, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии. Для того, чтобы оперативно разобраться и принять меры, нужно назвать имя и фамилию мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили, и какой ТЦК СП отправил. Номера горячей линии Министерства обороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99", - сообщила заместитель министра и добавила, что также надо учесть, что мобилизованных направляют на разные направления, а не только на Донбасс.

По словам Маляр, есть много тыловых воинских частей в разных областях, задача которых приближать победу. "Спектр широк - от учебных заведений и подразделений, до баз, складов и арсеналов, сюда же можно добавить ремонтные части, части связи и киберобороны. Вспомнить стоит аэродромы, госпитали, автобазы. Необходима круглосуточная их охрана и оборона. И на такие позиции также проходит мобилизация", - пояснила ситуацию Маляр.

Мобилизация в Украине

В конце прошлого года Кабмин принял новый порядок организации и ведения воинского учета в Украине. Теперь военнообязанные могут передавать данные военкоматам через приложение "Дія".

А в январе Министерство цифровой трансформации сообщило, что в "Дії", согласно постановлению Кабмина, появится электронный военный билет, но рассылать повестки через сервис не будут.

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