В начале 2023 года в газете "Урядовый курьер" официально опубликовали новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Кабмином. Порядок вступил в силу и с 5 января ведение воинского учета на территории Украины осуществляется по обновленным правилам.

Большинство норм, регулирующих вопросы ведения учета, существовало и в предыдущей редакции. Новый порядок приняли, чтобы внести изменения категорий лиц, подлежащих военному учету, с учетом текущей діджиталізації общественных процессов и с осознанием важного опыта проведения мобилизационных мероприятий в условиях полномасштабной военной агрессии против Украины.

Среди основных отличий, которые можно выделить, стоит отметить изменение возраста постановки на воинский учет. Теперь взятию на воинский учет подлежат призывники в возрасте от 16 (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет. В предыдущей редакции - от 17 до 27 лет. Итак, постановка на воинский учет призывников планируется таким образом несколько ускорить, но это не слишком кардинальные изменения.

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Кроме этого, воинскому учету подлежат также военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе. В том числе - женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также женщины, которые решили стать на воинский учет по собственному желанию, и которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Министерством обороны Украины.

Взятии на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после постановки их на воинский учет

Этим изменениям, в частности, было посвящено значительное количество общественного внимания, ведь вопрос постановки на воинский учет тесно связан с вопросом трудоустройства. Как предусмотрено пунктом 34 порядка, приема на работу (обучение), взятии на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после постановки их на воинский учет.

Однако следует знать, что в соответствии с положениями порядка (пункт 51): "Женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦКтСП) (не получали военно-учетный документ) до утверждения этого порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года".

То есть, если женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность до 30.12.2022 года и не состояла до этой даты на воинском учете, то в данном случае, только с 2027 года работодатель будет иметь право требовать у данных женщин военно-учетные документы (военный билет) во время трудоустройства. Если же женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность после 30.12.2022 года, ей необходимо стать на воинский учет и от такого лица работодатель уже обязан требовать предоставления военного билета при трудоустройстве.

Вместе с тем, руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны сообщать в соответствующие районные (городские) ТЦКтСП (военкоматы) о женщинах, работающих в указанных учреждениях, которые получили соответствующее образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящих на воинском учете. А уже военкомат (ТЦКтСП) имеет право вызвать указанных лиц для их взятия на воинский учет.

Практика применения нового порядка покажет, насколько в текущих условиях ТЦКтСП будут пользоваться предоставленным им правом в отношении женщин с медицинской или фармацевтической специальности. Сейчас спрогнозировать действия военкоматов в этом направлении сложно. Дело в том, что хотя трудоустройство вышеуказанной категории женщин, с медицинской или фармацевтической специальностью, должно осуществляться по правилам как для невоеннообязанных лиц, однако такие лица все же подлежат взятию на воинский учет уже сейчас, и новый порядок не имеет отлагательных условий по данному вопросу. Что касается нетрудоустроенных женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, то они должны встать на воинский учет самостоятельно.

Среди некоторых новостей, которые касались нового порядка, были сообщения о якобы возможность направления повесток с помощью портала Дия

Только женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне Минобороны, кроме тех, которые получили образование за медицинской или фармацевтической специальности, могут сейчас добровольно становиться на военный учет, если они являются годными к военной службе по состоянию своего здоровья и по возрасту.

Отдельное интересное положение-порядком предусматривается будущая возможность представления информации и сверки сведений призывников, военнообязанных и резервистов с помощью средств Единого государственного веб-портала электронных услуг. Но такая возможность есть пока только запланированной и требует дополнительного благоустройства. Механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом Дия и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов устанавливаются Минобороны. Сейчас точные сроки установления подобного взаимодействия неизвестны и остается лишь ожидать нужных изменений, которые помогут перевести определенные процессы, связанные с военным учетом, на электронные "рельсы".

Среди некоторых новостей, которые касались нового порядка, были сообщения о якобы возможность направления повесток с помощью портала Дия на смартфоны военнообязанных. Как уже сообщил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины, новый порядок не означает, что повестки гражданам будут приходить через Дию и пока такой функционал не планируется внедрять.

Обновление порядка несколько меняет момент постановки лиц на воинский учет. Он устанавливает более строгие условия для постановки на воинский учет женщин в медицинской или фармацевтической специальности. Относительно же внедрения взаимодействия между электронными реестрами – в данном вопросе остается ожидать упорядочения со стороны Минобороны, однако точные сроки пока неизвестны.

Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"