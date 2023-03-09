По словам пропагандистки, это была месть.

Топ-пропагандиста РФ Маргарита Симоньян заявила, что Россия прибегла к ракетным ударам по Украине якобы из-за мести.

Реакция кремлевского рупора на ракетные удары появилась в ее Telegram-канале. Она заявила, что это была "месть за Брянск".

"Ночные удары по Киеву – это за Брянск", - цинично написала Симоньян.

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"Украинская ДРГ" в Брянские области

2 марта в РФ произошел настоящий переполох. ФСБ заявила, что в Брянской области зашедшла крупная "украинская ДРГ". По версии РФ, ДРГ якобы зашла в населенные пункты Сушаны и Любечаны (Российская Федерация) с украинской границы.

Россияне устроили экшн из-за этого события. Версии обрастали невероятными новостями о бое с громкими взрывами и школьным автобусом в заложниках. Впоследствии власти вынуждены были опровергать фейки пропагандистов.

На самом же деле в Брянскую область зашли воины русского добровольческого корпуса. Участники движения уточнили, что никакой угрозы гражданскому населению их формирование не несет, главная цель действий корпуса доказать Путину, что русские для него не рабы. Пострадал только один российский пограничник.

Массированная атака по Украине 9 марта

Ночью 9 марта Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запустили 81 ракету различного базирования, среди них-6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". Осуществлено восемь пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, из 48 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр" уничтожено 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА Shahed - 136/131. Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

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