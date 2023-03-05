С мая прошлого года военный капеллан стал офицером службы.

В Киевской области прошли специальные учения особых бойцов, которым запрещают в руки брать оружие. Речь идет о военных священнослужителях, или же капелланах.

Это первый в Украине курс, где готовят таких бойцов, которые никогда не будут держать в руках оружие. Стрелять им запрещает церковь и законодательство, но выживать на поле боя они должны уметь. Об этом говорится в материале ТСН.

Их знакомят с видами вооружений, они учат общеармейские понятия, овладевают тактической медициной. Их главная задача на фронте - поддержать боевой дух воина.

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Как обращают внимание журналисты, некоторые из военных священников, которые пришли на эти учения, на войне с 2014 года. С мая прошлого года военный капеллан стал офицером службы. Так, он подписывает контракт и становится в однострой с остальными военнослужащими. Ему предусмотрен весь уровень соцзащиты, как для военнослужащего.

Первый выпуск такого курса - 30 капелланов. Они уже служат в своих частях и подразделениях.

"Уже вскоре такие военные капелланы должны быть во все боевых подразделениях Вооруженных силы, Нацгвардии и пограничников", — заключают журналисты.

Мобилизация в Украине vs вероисповедание

В Украине продолжается мобилизация, под которую подпадают все военнообязанные украинцы, независимо от вероисповедания. Но иногда религиозные убеждения запрещают брать оружие в руки.

Адвокат Андрей Новак ранее пояснил, что делать, если таких людей хотят мобилизовать. Ведь религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство.

В октябре 2022 года в Вооруженных силах начала работу Служба военного капелланства.

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