О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Советник министра обороны Маркиян Лубкивский не считает, что Китай рискнет оказать помощь Вооруженным силам России по запросу Путина.

Об этом Лубкивский заявил в эфире национального телемарафона.

Он обратил внимание на то, что КНР не спешит с ответом на запрос россиян. В противном случае Пекин, считает Лубкивский, услышал сигнал от США о последствиях в случае поддержки агрессии против Украины.

"Пауза затянулась, как мы видим, со стороны КНР. Я лично не думаю, что Китай пойдет на противостояние со всем миром. Соединенные Штаты Америки в лице советника по вопросам нацбезопасности Салливана достаточно жестко предупредили о возможных последствиях помощи. Думаю, этот сигнал услышан Китаем. И эта страна не рискнет выступить на стороне РФ или же любым способом ей помогать",-сказал советник Резникова.

Россия обратилась к Китаю за помощью в войне против Украины

Как узнало издание Financial Times, Китай уже "сигнализировал" Москве об оказании России по просьбе Путина финансовой и военной помощи в связи с войной против Украины и введенными санкциями.

Неизвестно только, собирается ли Китай поддерживать агрессию России в будущем и начал ли уже присылать запрошенную Кремлем помощь.

О запросе РФ к Китаю стало известно 13 марта. Однако в Москве и в Пекине это отрицали.

Сокрушительные санкции против России ввели после начала открытой войны РФ против Украины 24 февраля.

Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Отдельно ряд технологических гигантов заявили о выходе с российского рынка.

Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Также западные разведданные указывают на то, что у Путина исчерпываются ресурсы для ведения войны в живой силе и технике, поскольку предварительно Москва рассчитывала на "блицкриг" Украины.

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