По мнению министра обороны Ханно Певкура, Украину сейчас сдерживает дождливая погода.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что до "реального" контрнаступления ВСУ пройдет еще около месяца. А сейчас украинцам сильнее всего мешает дождливая погода.

Как заявил глава ведомства в интервью ERR: "Если послушать мнения, [звучавшие на базе] Рамштайн, то может пройти еще месяцок, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два".

По мнению Певкура, сейчас отсутствие танков, например, поставок Abrams от США — это не главное препятствие от ВСУ. Основная проблема заключается в дождливой погоде, которая мешает движению техники.

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"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [по поставкам] Leopard была сильной, и довольно много техники уже переброшено в Украину, и довольно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий".

Контрнаступление ВСУ: последняя информация

Ранее глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг предположил, что контрнаступление Украины начнется 9 мая. Однако ситуация на фронте и погода могут повлиять на сроки.

Офицер также сообщил о намерениях России сорвать будущие штурмы ВСУ. Для этого оккупанты накапливают запас ракет и собираются применять их для ударов по военным целям.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что будущее контрнаступление Украины будет серьезным. Мир недооценил потенциал нашей страны.

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