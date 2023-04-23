Российское военное командование пытается укрепить некоторые направления контрактниками.

Командование армии Российской Федерации, вероятно, пытается убедить Владимира Путина перейти к обороне. Руководство осознает угрозу готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Vинобороны РФ отчиталось об успехах при наборе 400 тысяч контрактников, которые могли бы оборонять уже существующую линию фронта.

При этом призывников перебрасывают для удержания позиций РФ во временно оккупированном Крыму и, возможно, планируют подготовить другие ресурсы для удержания некоторых позиций после достижения кульминации украинского контрнаступления.

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Эксперты считают, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, вероятно, понимают угрозу контрнаступления ВСУ, но, вероятно, продолжают использовать контрактников для наступательных операций, которые не приносят успеха.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские бойцы знают все планы РФ на ближайший период. При этом представители разведки Эстонии заявили, что Кремль попытается сорвать контрнаступление украинской армии.

В свою очередь генсек Йенс Столтенберг считает, что Украина готова к тому, чтобы освободить свою территорию от российских оккупантов.

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