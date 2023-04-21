Вероятно, РФ бережет ракетный запас для некоторых задач.

Такого длительного перерыва между массированными ракетными ударами РФ по Украине не было с начала полномасштабного вторжения России, сообщил глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг во время брифинга 21 апреля, пишет ERR.ee.

Военный отметил, что план РФ по обесточиванию Украины не принес успеха. В настоящее же время Москва экономит запас ракет на военные цели, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.

"Потому что это оружие предназначено для таких вещей, как пункты сосредоточения крупных подразделений, контрольные точки. Если мы начнем видеть такие вещи (массированные удары), они скорее будут использоваться для попыток провалить (контрнаступление ВСУ)", - предположил Гросберг.

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В то же время атаки иранских беспилотников нацелены на истощения запасов дорогих ракет украинской ПВО.

Российские атаки по Украине и угроза новых ударов - что известно

Ночью 21 апреля в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу, связана она была с атакой дронами-камикадзе Shahed. Во время вражеской ночной атаки два дрона попали в нефтебазы в разных областях Украины.

В то же время, как заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, россияне постепенно готовятся к новым ракетным атакам по территории Украины. Об этом свидетельствует довольно долгая пауза без ударов с воздуха. Однако не стоит привязываться к какой-то определенной дате. Атака может произойти как раньше, так и позже 9 мая.

Война новости - подготовка ВСУ к контрнаступлению и бои за Донбасс

Пока ВС РФ погрузли в боях за Донбасс, которые изматывают весь наступательный ресурс оккупантов, Генштаб готовит десятки тысяч военных для решающего контрнаступления.

Пока неизвестно, где и как будет проходить крупная украинская операция, но Запад уверен, что Украина сможет освободить "больше территорий", о чем, в частности, шла речь во время 11-го "Рамштайна".

Но русские тоже не спят. В последние несколько суток возобновилось движение противника под Угледаром, что, по мнению полковника СБУ Костенко, может свидетельствовать о попытке Россией предотвратить контрнаступление ВСУ.

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