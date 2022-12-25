Поставки любого оружия – это очень сложная техническая и логистическая операция, отметил министр иностранных дел Украины.

Украина будет иметь все необходимое оружие это лишь вопрос времени.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос, почему Украине не могут предоставить все необходимое для освобождения своих территорий оружие сразу.

"Мое впечатление такое. Если суммировать все закулисные разговоры и не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод такой: все нужное оружие будет, это лишь вопрос времени. Почему его нельзя предоставить сразу? Потому что есть психологические, логистические и политические причины. Но с этими всеми причинами нужно работать, и мы будем работать с ними", - акцентировал Кулеба.

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Он добавил, что никаких табу в вопросе поставок оружия нет.

"Поставки любого оружия – это очень сложная техническая операция и логистическая операция. И мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями, очень много об этом знаем, это все очень сложно. Но у меня точно есть ощущения..., что никаких табу в вопросе поставки оружия нет. И Patriot, решение о которых привез Владимир Зеленский из Вашингтона, - это лучшее тому доказательство", - подчеркнул Кулеба.

Также он ответил на вопрос о том, насколько выполнены задачи, которые ставились визитом президента в США. "Все цели визита были поражены на сто процентов с эффективностью один к одному", - констатировал министр иностранных дел.

Военная помощь от США

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса.

Байден во время пребывания Зеленского в Вашингтоне объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, которая, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

Президент США заявил, что на подготовку украинских военных для применения зенитно-ракетных комплексов Patriot понадобится определенное время.

23 декабря во время выступления на ежегодной Конференции послов Украины президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его визита в Вашингтон между Украиной и США были достигнуты стратегические договоренности усилить Силы обороны Украины на ключевых направлениях.

Рассказывая о своем первом зарубежном визите после 24 февраля, который состоялся к ключевому союзнику Украины - Соединенным Штатам, Зеленский отметил, что "это был результативный визит".

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