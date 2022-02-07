Кулеба отметил, что сейчас для России базовый сценарий заключается в дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал различные сообщения медиа относительно возможных сроков очередного вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Киеве.

"Не надо пугать украинцев войной. Мы ведем эту войну с 2014 года. Мы многое пережили. Мы знаем, что такое друзья, которые погибли. Мы знаем, что такое пленные. Мы знаем, что такое разрушенная инфраструктура. Мы видели кавалькады машин скорой помощи, которые везут раненых в госпиталь в Киеве. Знаем, что такое сдавать кровь для этих раненых. Поэтому не надо нас пугать войной. Мы готовы ко всему. Если Россия нам навяжет очередную фазу военного конфликта, то мы будем бороться. Но до этого мы будем сохранять абсолютно холодное спокойствие и сконцентрированность", - подчеркнул Кулеба.

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Глава МИД Украины отметил, что сейчас для России базовый сценарий заключается в дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

"Для этого Россия использует военную эскалацию, кибератаки, распространение дезинформации и вбивание клина между Украиной и ее международными партнерами. И я хочу подтвердить то, что сказала Анналена Бербок: что никому не удастся вбить клин между Украиной и Германией. Так же я хочу заявить, что никому, как бы кто ни пытался в Российской Федерации, не удастся вбить клин между Украиной и ее партнерами. А это делают сейчас как Россия, так и пророссийские политики в соответствующих странах, добавляя давление с другой стороны", - подчеркнул Кулеба.

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Министр сказал, что Украина не исключает ни одного сценария развития событий, и в этих сложных условиях вынуждена готовиться к каждому из этих сценариев.

Угроза "большой войны" - что известно

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь на якобы совместные учения, запланированные с 10 по 20 февраля.

28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных – с учетом морского и авиационного потенциала.

При этом Резников 3 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации на украинских границах по состоянию на сегодня рассматривается как низкая.