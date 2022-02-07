Канцлер ФРГ отметил, что Германия сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, которая исходит от России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение Российской Федерации в Украину "будет стоить очень дорого".

Об этом пишет Washington Post.

Отвечая на вопрос, не беспокоят ли Шольца комментарии, которые "показывают Германию ненадежным союзником", он сказал, что "реальность важнее слухов".

Шольц отметил, что Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, которая исходит от России.

"Наш строгий ответ гласит, что если они (россияне - УНИАН) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации", - заявил Шольц.

Напомним, что 7 февраля Шольц посетит Вашингтон, а 14 и 15 февраля приедет в Киев и Москву.

Читайте такжеБлокада поставок оружия Германией: посол Украины поделился обвинениями в сторону члена БундестагаКак сообщал УНИАН, ранее Нидерланды совместно с Германией блокировали предоставление Украине оружия. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

Поэтому сейчас Германия остается той страной, которая до сих пор отказывается предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Также Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

Вас также могут заинтересовать новости: