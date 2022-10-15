В Токмаке люди не могут получать медпомощь, ведь больница там переполнена ранеными российскими оккупантами.

В Мелитопольском районе российские оккупанты заблокировали доступ гражданским людям к медицинской помощи.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"В Мелитопольском районе рашисты заблокировали доступ гражданских людей к медицинской помощи. В Токмаке жители не могут получать экстренную и плановую медицинскую помощь, так как больница переполнена ранеными российскими военными", - рассказал он.

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В то же время Федоров отметил, что в этом есть и хорошая новость, поскольку вооруженные силы Украины "настолько удачно бьют по врагу на Запорожском направлении, что оккупанты уже не знают, куда отправлять раненых и ликвидированных военных".

Мэр также напомнил, что в Мелитополе оккупанты "принуждением и обманом собирают донорскую кровь у населения".

"А вчера в очередной раз в мелитопольский морг привезли "Урал" с телами ликвидированных оккупантов. Поэтому "вторая армия мира" несет значительные потери, но при этом традиционно кошмарит гражданских и провоцирует очередную гуманитарную катастрофу", - подчеркнул Федоров.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на временно оккупированных территориях Украины, где российский оккупационный режим пытается установить свою власть, есть большие проблемы с доступом к лекарственным средствам.

По данным Генерального штаба ВСУ, медицинские учреждения на оккупированных территориях переполнены из-за большого количества раненых российских военных. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 15 октября среди личного состава ориентировочно составили около 64 тыс. 700 человек. За сутки украинскими войсками было уничтожено еще 400 российских оккупантов.

По предварительным данным, накануне в Мелитополе была поражена военная база оккупантов.

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