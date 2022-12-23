Тем временем наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника.

ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Бахмута и еще 18 населенных пунктов.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатне на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Дубрава Луганской области и Новоселовка, Ямполовка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяное, Красногоровка и Марьинка на Донбассе", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Тем временем авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожил три зенитно-ракетных комплекса и один центр БпЛА противника.

Видео дня

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Ситуация на фронте-что известно

По состоянию на 22 декабря российская армия потеряла около 100 тысяч 400 человек личного состава. Кроме того, русские потеряли: танков - 3003, боевых бронированных машин - 5981, артиллерийских систем - 1978, РСЗО - 413, средств ПВО - 212, самолетов - 283, вертолетов - 267.

Также в Генштабе сообщили, что в течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиационных ударов по Украине.

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