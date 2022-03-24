Солдаты РФ приходят в школы и заставляют администрацию возобновить обучение уже со следующей недели.

Солдаты РФ обходят школы Мелитополя и призывают администрацию вернуть детей к обучению уже с первого апреля. Они заставляют обучать учеников на русском языке.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"На сегодня российские солдаты обходят каждую школу и склоняют учителей начинать с 1 апреля учебный процесс на русском языке по непонятной программе", - сказал Федоров.

Федоров отметил, что несмотря на это оккупанты продолжают обстреливать город, в том числе и школы, садики.

"Война продолжает калечить наших детей. Сегодня в селе Обильное трое подростков нашли боеприпас. К сожалению, произошла трагедия-он сдетонировал. Дети были доставлены в мелитопольскую больницу неотложных состояний. Одному мальчику врачи вынуждены были ампутировать кисть руки. Ребенок находится в реанимации в тяжелом, однако стабильном состоянии. Еще один мальчик и девочка получают всю необходимую помощь в хирургическом отделении. Их состояние-средней тяжести", - написал мэр Мелитополя.

Напомним, уничтожен возле Бердянска вражеский корабль мог перевозить до 20 танков и 400 десантников. Этот корабль мог участвовать и в оккупации Крыма.

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