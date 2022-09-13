Оккупанты в Мариуполе подорвались при попытке догнать тех, кто оставил в городе граффити с "Ї" – символ сопротивления.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиуского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших "художников", – написал он.
Известно, что трое оккупантов были госпитализированы в больницу Донецка. Они живы.
"Никто из художников не пострадал и все находятся в безопасности", – добавил он.
Как писал УНИАН, 5 сентября стартовала акция "Ї". Суть акции заключается в оставленные метки с буквой "Ї" в парках, в скверах, на столбах, заборах чем угодно – ручкой, мелом, маркером. Буква символизирует независимость и сопротивление.
Оккупанты Мариуполя бегают по городу, пытаясь зарисовать городе с буквой "Ї", которые начали появляться на улицах.