Мариупольцы, что остались жить в городе в условиях российской оккупации, продолжают оказывать сопротивление врагу.
Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сегодня дали начало новой акции.
"Мариуполь. Сопротивление набирает обороты. Акция Їб@ш. В самом центре города возле памятника Шевченко. Там, где проходили все официальные мероприятия", – написал он.
На опубликованном фото можно увидеть нарисованную мелом букву "Ї" на бульваре Шевченко.
"Наше сопротивление напомнило, что "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!", – добавил Андрющенко, цитируя поэта.
На странице Мариупольского сопротивления отметили, что буква символизирует независимость.
Заметим, именно букву "Ї" нередко используют как символ уникальности украинского языка и сопротивления. В частности, 21 февраля 2013 года, к Международному дню родного языка, в Ривне установили знак в честь этой буквы.
Нашла эта буква отражение и в литературных произведениях. В частности, в их посвящено стихотворение поэта Ивана Малковича, где есть такие строки:
"Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви "ї"".
Как писал УНИАН, ранее во временно оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов.