Напоминание появилось в самом центре города.

Мариупольцы, что остались жить в городе в условиях российской оккупации, продолжают оказывать сопротивление врагу.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сегодня дали начало новой акции.

"Мариуполь. Сопротивление набирает обороты. Акция Їб@ш. В самом центре города возле памятника Шевченко. Там, где проходили все официальные мероприятия", – написал он.

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На опубликованном фото можно увидеть нарисованную мелом букву "Ї" на бульваре Шевченко.

"Наше сопротивление напомнило, что "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!", – добавил Андрющенко, цитируя поэта.

На странице Мариупольского сопротивления отметили, что буква символизирует независимость.

Заметим, именно букву "Ї" нередко используют как символ уникальности украинского языка и сопротивления. В частности, 21 февраля 2013 года, к Международному дню родного языка, в Ривне установили знак в честь этой буквы.

Нашла эта буква отражение и в литературных произведениях. В частности, в их посвящено стихотворение поэта Ивана Малковича, где есть такие строки:

"Хай це можливо і не найсуттєвіше

але ти дитино

покликана захищати своїми долоньками

крихітну свічечку букви "ї"".

Как писал УНИАН, ранее во временно оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов.

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