Силы сопротивления отметили, что акция уже дает результат.

Оккупанты Мариуполя бегают по городу, пытаясь зарисовать городе с буквой "Ї", которые начали появляться на улицах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Акция сопротивления "Ї" продолжается и набирает обороты. Россияне бегают по городу и пытаются зарисовать. Зря", – пишет он.

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На странице "Мариуполь. Сопротивление" отметили, что акция дает результат.

"Мы видим, как люди, которые нас не знают, говорят о нас. Мы видим, как с каждой новой "Ї" люди все чаще говорят на украинском и все выше поднимают голову", – говорится в сообщении.

Там также напомнили, что суть акции заключается в оставленные метки с буквой "Ї" парках, в скверах, на столбах, заборах чем угодно – ручкой, мелом, маркером.

Как писал УНИАН, ранее во временно оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов.

5 сентября стартовала акция, во время которой горожане оставляют метки "Ї" на улицах города. Буква символизирует независимость и сопротивление.

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