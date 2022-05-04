Сообщается также о пожаре на складах в Донецке.

В оккупированной Макеевке загорелась нефтебаза, снабжающая российские войска.

Видео с места события появились в местных Telegram.

На отснятых очевидцами кадрах виден поднимающийся темный дым над городом и огонь.

По словам местных, на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости по 5 000 тонн каждая.

Террористы "ДНР" утверждают, что в результате инцидента погиб один человек, два получили ранения.

Местные предатели и подконтрольные России боевики уже успели обвинить в произошедшем Украину.

Сообщается также о возникшем пожаре в оккупированном Донецке. Очевидцы говорят, что горят склады.

Как писал УНИАН, 30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

Ранее на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

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