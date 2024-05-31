Решение является результатом недавнего усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области.

Германия также разрешила Украине атаковать цели на территории России немецким оружием.

Как пишет Der Spiegel, Федеральное правительство также разрешило Украине обстреливать территорию России военной техникой, поставленной из Германии. Решение является результатом недавнего усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области.

"Германия согласилась с Украиной, что оружие, которое мы поставляем, будет использоваться в соответствии с международным правом. Вместе мы убеждены, что Украина имеет право по международному праву защищаться от этих атак", - заявил представитель правительства Штеффен Хебештрайт. Видео дня

В то же время немецкая оппозиция настроена критически относительно этого решения.

"Я призываю канцлера Шольца четко отклонить требование использования западного оружия на территории России", - сказала лидер левой партии Жанин Висслер перед объявлением решения.

Требования позволить это она назвала "безответственными и очень опасными". Каждая западная ракета, которая попадает в Россию, увеличивает риск непросчитанной эскалации этой войны. Основательница партии Сара Вагенкнехт сформулировала подобное предостережение.

"В течение двух лет мы переходим одну красную линию за другой и все больше и больше становимся партией войны", - сказала политик.

Удары оружием Запада по территории РФ

Как сообщал УНИАН, США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Вчера ряд СМИ сообщил, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Сейчас разрешены удары у границ Харьковской области. Сегодня об этом написали еще несколько авторитетных СМИ со ссылкой на источники.

В Офисе президента подтвердили, что Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории России.

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