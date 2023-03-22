Среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника. Украинские военные остановятся лишь на границах Украины по состоянию на 1991 год.
"Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года. Пока это официальная версия, и это все, что мы можем сказать о том, чем именно был поражен враг", - заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.
При этом она отметила, что удар по узловой станции – это один из элементов украинского плана, который предшествует действиям, которых все очень ждут. По словам спикера, истощение логистики врага – это залог удачных действий в будущем.
"Вызывать панические настроения уже поздно, они уже там царят, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные, те, что в них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, которая однозначно обозначает намерения сил обороны и направление движения сил обороны", – объяснила Гуменюк.
Взрывы в Крыму - что известно
Время от времени на территории временно захваченного полуострова Крым звучать взрывы. Так, в понедельник, 20 марта, в Джанкое раздались взрывы. Тогда россяине заявляли об атаке беспилотников.
Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в Джанкое уничтожили крылатые ракеты "Калибр". В оперативном командовании "Юг" сообщили, что после инцидента в городе ввели чрезвычайное положение. При этом захвачтики заявили, что во время атаки якобы все "отбила ПВО", а ситуация "под контролем".
22 марта так называемые власти оккупированного Крыма заявили, что рано утром их флот атаковали надводные беспилотники.