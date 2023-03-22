Наталья Гуменюк отметила, что украинские военные намерены остановиться только на границах 1991 года.

Среди российских захватчиков во временно оккупированном Крыму царит паника. Украинские военные остановятся лишь на границах Украины по состоянию на 1991 год.

"Враг в Крыму был поражен тем, что мы все же туда двинемся и будем продолжать это свое движение, мы не остановимся и намерены остановиться только на границах 1991 года. Пока это официальная версия, и это все, что мы можем сказать о том, чем именно был поражен враг", - заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

При этом она отметила, что удар по узловой станции – это один из элементов украинского плана, который предшествует действиям, которых все очень ждут. По словам спикера, истощение логистики врага – это залог удачных действий в будущем.

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"Вызывать панические настроения уже поздно, они уже там царят, и это подтверждено не раз тем направлением, которое есть на выезд из Крыма и нагрузкой на все автодорожные и железнодорожные, те, что в них еще функционируют. Это не просто сигнал, что пора действовать, а это непосредственно наша работа, которая однозначно обозначает намерения сил обороны и направление движения сил обороны", – объяснила Гуменюк.

Взрывы в Крыму - что известно

Время от времени на территории временно захваченного полуострова Крым звучать взрывы. Так, в понедельник, 20 марта, в Джанкое раздались взрывы. Тогда россяине заявляли об атаке беспилотников.

Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в Джанкое уничтожили крылатые ракеты "Калибр". В оперативном командовании "Юг" сообщили, что после инцидента в городе ввели чрезвычайное положение. При этом захвачтики заявили, что во время атаки якобы все "отбила ПВО", а ситуация "под контролем".

22 марта так называемые власти оккупированного Крыма заявили, что рано утром их флот атаковали надводные беспилотники.

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