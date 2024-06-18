Паромами идет значительная часть груза, направляющегося для обеспечения военных РФ на юге.

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты смогли восстановить работу паромной переправы, которая была поражена Силами обороны в конце мая. Об этом во время брифинга сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Могу констатировать, что она (переправа - УНИАН) сейчас работает", - сказал военный.

По его словам, логистическое обеспечение вражеских группировок в Крыму фактически обеспечивается за счет этой паромной переправы.

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"На ней - три четверти военной логистики для обеспечения Крыма и южной группировки противника", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что незаконно построенный Керченский мост сейчас несет меньшие нагрузки из-за ранее полученных повреждений.

Также спикер рассказал, что в Черном море на боевом дежурстве сейчас находится вражеская подводная лодка "Варшавянка".

Всего, по его информации, в составе Черноморского флота РФ - шесть подводных лодок, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Из них - две субмарины по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину находились вне зоны Черноморско-Азовского бассейна и не смогли вернуться. По мнению Плетенчука, сейчас они, скорее всего, находятся в Санкт-Петербурге - на соответствующем обслуживании. Подводная лодка - "Ростов-на-Дону" - была поражена Силами обороны и сейчас ремонтируется в Крыму.

"Еще один подводный ракетоноситель по неизвестным причинам в акваторию не выходит", - сказал спикер.

Он не исключает, что тактика присутствия в Черном море исключительно субмарин, вероятно, является инициативой нового руководства ЧФ РФ. По словам Плетенчука, основной контроль над акваторией Черного моря противник осуществляет с помощью авиации - ежедневно ее патрулируют истребители, вертолеты, бомбардировщики. Кроме того, присутствуют различные дроны-разведчики.

В Азовском море сейчас находится ударная группировка оккупантов, в составе которой - три ракетоносителя и три больших десантных корабля. Вероятная цель - учения.

Поражение вражеской паромной переправы в Крыму

В конце мая Силы обороны Украины поразили паромную переправу российских оккупантов в Крыму. В частности, был нанесен удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. Этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф".

По данным Генштаба ВСУ, в результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

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