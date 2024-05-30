Украина атаковала семь целей в Крыму: СМИ раскрыли детали

Уничтожено или повреждено семь судов России.

В результате массированной атаки на Крым в ночь на 30 мая было поражено семь целей.

Как сообщает канал ASTRA со ссылкой на информированные источники, 4 катера, 2 парома и лоцманский катер повреждены или уничтожены в результате ночной ракетной атаки на Крым. Кроме того, 5 человек получили ранения.

Кроме лоцманского катера "Мрия", который затонул в результате повреждений, полученных в результате падения обломков ракеты, повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждений сел на мель.

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На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа Роман Стась, ему прямо сейчас делают операцию. На "Авангарде" ранены 4 человека, в том числе 19-летних практикантов Даниила В. и Никиты Ш.

Кроме этого, повреждения получили 4 транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении 2 из которых уже сообщили в ГУР МО Украины.

Ночная атака на Крым

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) подтвердило, что в ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму были уничтожены два российских катера. По предварительным данным, речь идет о скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец".

Напомним, ранее сообщалось, что катера атаковали в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.

Источник УНИАН в спецслужбах отмечал, что, по предварительной информации, были поражены два вражеских катера, предположительно, типа "Тунец".

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