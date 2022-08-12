Власти призвали горожан сохранять спокойствие.

Сегодня, 12 августа 2022 года, жители Кременчуга услышали взрывы.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По словам мэра, взрывы, прозвучавшие около 17:30, связаны с ликвидацией остатков ранее сбитых ракет.

"Это проводилась ликвидация остатков ранее сбитых ракет... Сохраняем спокойствие и будем бдительны, не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги", - отметил Малецкий.

Удар по Кременчугу:

27 июня оккупанты запустили ракеты по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, где находилось более тысячи человек.

2 июля правоохранители сообщили, что в результате разрушений здания погиб 21 человек и пострадали 66 человек, из которых 26 человек госпитализированы. Всего было обнаружено 29 фрагментов тел.

К разбору завалов привлекалось более 1 тыс. 60 человек и почти 140 единиц техники.

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