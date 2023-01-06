Украинцев успокоили, ведь вражеская авиация сейчас - за пределами нашей границы.

После объявления воздушной тревоги жители Киевской области слышали в небе гул авиации. Поэтому в Киевской городской военной администрации решили всех успокоить и написали в Телеграмм:

"В небе Киевщины работает наша авиация. Вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем".

Также в КГВА напомнили, что в Украине продолжается воздушная тревога и призвали к ее отбою оставаться в укрытиях.

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Воздушная тревога в Украине 06.01.2023

Около 12:45 6 января 2023 года по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета в Беларуси российского кинжалоносца МиГ-31К, двух истребителей и самолета для наведения целей.

По всей вероятности, государство-террорист и его союзник Беларусь, поднимая авиацию в небо, просто хотят вычислить украинскую ПВО. Однако не исключаются и массированные ракетные атаки.

В ВСУ предупреждали, что Россия может нанести новый массированный удар накануне и в день Рождества, которое часть украинцев празднует 7 января.

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