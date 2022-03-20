Сейчас они перестраивают свои логистические маршруты.

Сеть супермаркетов "Сильпо" временно останавливает работу некоторых магазинов в Киеве и Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Об этом сообщается на сайте "Сильпо".

Некоторые супермаркеты прекратят работу с 21 марта на неопределенное время. Отмечается, что на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Киев

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вышгородская, 21

Героев Сталинграда пр-т, 8А

Дорогожицкая, 2

Жилянская, 107

Западинская, 15А

Коновальца, 26А

Магнитогорская, 1А

Малиновского, 34

Маяковского пр-т, 43/2

Милославская, 10А

Минский пр-т, 4А

Оболонский пр-т, 1Б

Оболонский пр-т, 36Б

Еленовская, 3

Воздухофлотский пр-т, 66

Радужная, 8 (закрыт с 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренко, 17

Срібнокільська, 3Г

Чоколовский б-р, 8

Шептицкого, 4А

Киевская область

Борисполь Киевский шлях, 67

Бровары Киевская, 156

Васильков Грушевского, 19

Вати-Почтовая Звенигородская, 200Д

Славутич Привокзальная, 5

Софиевская Борщаговка Киевская, 1/102, Небесной Сотни пр-т, 24/83

Фастов Соборная, 42

Житомирская область

Малиновский, 43

Чернигов и область

Чернигов Защитников, 9

Остер Хмельницкого, 54

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