"Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Украине / фото ua.depositphotos.com
Сеть супермаркетов "Сильпо" временно останавливает работу некоторых магазинов в Киеве и Киевской, Житомирской и Черниговской областях.
Об этом сообщается на сайте "Сильпо".
Некоторые супермаркеты прекратят работу с 21 марта на неопределенное время. Отмечается, что на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов.
"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.
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