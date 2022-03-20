"Сильпо" временно закрывает 34 магазина в Украине / фото ua.depositphotos.com

Сеть супермаркетов "Сильпо" временно останавливает работу некоторых магазинов в Киеве и Киевской, Житомирской и Черниговской областях.

Об этом сообщается на сайте "Сильпо"

Некоторые супермаркеты прекратят работу с 21 марта на неопределенное время. Отмечается, что на этой территории продолжают работать 112 супермаркетов.

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки – мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Киев

  • Антоновича, 165
  • Булгакова, 11
  • Вышгородская, 21
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А
  • Дорогожицкая, 2
  • Жилянская, 107
  • Западинская, 15А
  • Коновальца, 26А
  • Магнитогорская, 1А
  • Малиновского, 34
  • Маяковского пр-т, 43/2
  • Милославская, 10А
  • Минский пр-т, 4А
  • Оболонский пр-т, 1Б
  • Оболонский пр-т, 36Б
  • Еленовская, 3
  • Воздухофлотский пр-т, 66
  • Радужная, 8 (закрыт с 20/03)
  • Сагайдачного, 41
  • Скляренко, 17
  • Срібнокільська, 3Г
  • Чоколовский б-р, 8
  • Шептицкого, 4А

Киевская область 

  • Борисполь Киевский шлях, 67
  • Бровары Киевская, 156
  • Васильков Грушевского, 19
  • Вати-Почтовая Звенигородская, 200Д
  • Славутич Привокзальная, 5
  • Софиевская Борщаговка Киевская, 1/102, Небесной Сотни пр-т, 24/83
  • Фастов Соборная, 42

Житомирская область

  • Малиновский, 43

Чернигов и область

  • Чернигов Защитников, 9
  • Остер Хмельницкого, 54

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