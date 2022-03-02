Пленные оказались сотрудниками полиции России.

В центре Киева трое пленных российских военнослужащих дали пресс-конференцию в агентстве УНИАН.

Пленные впервые появились перед камерами и пообщались с журналистами.

В информагентство в сопровождении силовиков прибыли три сотрудника полиции РФ.

В плен был взят представитель специального отряда быстрого реагирования, старший уполномоченный по управлению внутренних дел подполковник Дмитрий Михайлович Астахов, инспектор группы информации и документирования подразделения отряда мобильного особого назначения Евгений Викторович Спиридонов и старший сержант полиции, сотрудник ОМОН города Новокузнецка по Кемеровской области Евгений Витальевич Плотников.

Агентство УНИАН находится в Киеве на ул. Крещатик и, несмотря на то, что противник бомбит столицу, продолжает работать.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения. После этого враг атаковал жилые дома.

В результате боевых действий в Украине уже убиты более 5 840 человек, есть пленные, уничтожены, в частности, 40 реактивных систем залпового огня и 30 самолетов.

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