В центре Киева трое пленных российских военнослужащих дали пресс-конференцию в агентстве УНИАН.
Пленные впервые появились перед камерами и пообщались с журналистами.
В информагентство в сопровождении силовиков прибыли три сотрудника полиции РФ.
В плен был взят представитель специального отряда быстрого реагирования, старший уполномоченный по управлению внутренних дел подполковник Дмитрий Михайлович Астахов, инспектор группы информации и документирования подразделения отряда мобильного особого назначения Евгений Викторович Спиридонов и старший сержант полиции, сотрудник ОМОН города Новокузнецка по Кемеровской области Евгений Витальевич Плотников.
Агентство УНИАН находится в Киеве на ул. Крещатик и, несмотря на то, что противник бомбит столицу, продолжает работать.
Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения. После этого враг атаковал жилые дома.
В результате боевых действий в Украине уже убиты более 5 840 человек, есть пленные, уничтожены, в частности, 40 реактивных систем залпового огня и 30 самолетов.